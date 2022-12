DÖRNACH, LKR. KRONACH. Am Dienstagnachmittag brach ein Feuer in einem Dachstuhl aus. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr wurde ein brennender Dachstuhl in Dörnach mitgeteilt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 100 Personen im Einsatz. Durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte konnte der Brand kontrolliert werden noch bevor die Flammen auf den Dachstuhl übergriffen. Es entstand dennoch ein Sachschaden von circa 80.000 Euro.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die genaue Brandursache wird durch die Kriminalpolizei Coburg untersucht.