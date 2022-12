Fahrenzhausen, 14.12.2022

Am gestrigen Dienstag, 13.12.2022, überfiel ein unbekannter Tatverdächtiger eine Tankstelle in Fahrenzhausen, Unterbruck. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 21.28 Uhr betrat ein unbekannter Tatverdächtiger die Tankstelle im südöstlichen Bereich von Fahrenzhausen und begab sich in der Folge direkt in den Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von dem 29-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe des Kasseninhalts. Der Tankwart händigte dem Tatverdächtigen einen niedrigen 3-stelligen Betrag in eine mitgebrachte weiße Plastiktüte aus.

Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in südöstliche Richtung in den Auweg.

Die unmittelbar nach dem Raub eingeleiteten Suchmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeikräfte, unter Hinzuziehung eines Hubschraubers und eines Polizeihundes, blieben erfolglos.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die gestern Abend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer: 08122/968-0 zu melden.

Personenbeschreibung:

Männlich

Ca. 180 cm groß

Kräftige Statur

Bekleidet mit schwarz-grauer Jacke, blauer Jeans, schwarzen Handschuhen und blauer Sturmhaube mit Augenschlitzen

Spricht deutsch