KASTL / LKR. AMBERG-SULZBACH. Bislang unbekannte Täter versuchten einen Geldautomaten in einem Geldinstitut am Marktplatz zu sprengen. Bargeld erlangten die Täter nicht.

Am frühen Montagmorgen, 12. Dezember 2022, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Geldautomat beschädigt, möglicherweise sollte dieser mittels Einleiten von Gas gesprengt werden. Es gelang dabei nicht, den Geldautomaten zu öffnen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt ohne Beute.

Am 12. Dezember 2022, gegen 09:20 Uhr, stellten Bankmitarbeiter die Beschädigung fest und informierten die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme wurden die Bewohner der oberhalb des Geldinstitut gelegenen Wohnungen vorsorglich evakuiert. Eine mögliche Gefahrenlage durch Sprengstoff am Einsatzort bestätigte sich jedoch nicht.

Ein Zusammenhang mit einem in der Lauterachtalstraße in Kastl am Abend des 11. Dezember 2022 kurzfristig abhandengekommenen VW Kleintransporter wird geprüft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Eine umfangreiche Spurensicherung fand statt.

Ein Zusammenhang mit den zuletzt häufiger mittels Sprengstoff gesprengten Geldautomaten in Bayern wird nach den bisherigen Ermittlungen nicht als wahrscheinlich angesehen.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung:

Wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 09621/890-0, wenn Sie zwischen 11. Dezember 2022, 19:00 Uhr und 12.Dezember 2022, frühmorgens, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder wenn Sie sonstige verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.