STETTEN. Am Dienstag, 13.12.2022, geriet gegen 16:00 Uhr die Küche des Wohnteiles eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand wurde von den Bewohnern, welche sich im ersten Obergeschoss aufhielten, erst bemerkt, als das ganze Wohnhaus bereits verraucht war. Ein Verlassen des Gebäudes war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Bewohner des Anwesens mittels Leitern unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Auch wurde ein Vollbrand des Gebäudes verhindert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf mindestens 50.000,00 EUR. Bei dem Brand waren insgesamt 80 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Apfeltrach, Mindelheim, Stetten und Unterkammlach, des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

