1959. Größerer Polizeieinsatz - Maxvorstadt

Am Dienstag, 13.12.2022, gegen 10:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei darüber verständigt, dass etwa 50 Personen in einem Lehrsaal der Ludwig-Maximilians-Universität München am Geschwister-Scholl-Platz eine Protestaktion zu verschiedenen Themen durchführen würden. In dem Lehrsaal und an den Fenstern waren Plakate und Transparente aufgehängt worden und die Personen weigerten sich nach Ansprache durch die Hochschulleitung, den Lehrsaal zu verlassen.

Nach wiederholten Gesprächen mit den Verantwortlichen der Hochschule verließen die Personen schließlich gegen 15:30 Uhr auf entsprechende Aufforderung durch die Polizei das Gebäude. Dabei wurde jeweils die Identität der Personen festgestellt.

Die Hochschule behält sich die Stellung von Strafanträgen vor. Darüber hinaus kam es nach jetzigem Stand nicht zu Straftaten.

Insgesamt waren wegen der Protestaktion über 50 Polizeibeamte eingesetzt.