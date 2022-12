3253 - Überladener Tiertransporter

Zusmarshausen - Am Dienstag, den 13.12.2022 kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsgruppe der VPI Augsburg einen Tiertransport. Der Fahrer transportierte insgesamt 30 schlachtreife Rinder von Dillingen nach Buchloe zum Schlachthof.

Bei der Kontrolle wurden dabei zwar nur geringe Verstöße gegen die Tierschutzvorschriften festgestellt: Das Kontrollbuch wurde nicht vollständig geführt und nachweispflichtige Dokumente wurden nicht im Original mitgeführt. Allerdings ergab sich aufgrund der Anzahl der transportierten Tiere der Verdacht einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes von 40 Tonnen. Bei der Überprüfung auf einer Brückenwaage wurde ein tatsächliches Gesamtgewicht von 46,3 Tonnen, also über sechs Tonnen Mehrgewicht, festgestellt. Die Weiterfahrt konnte ausnahmsweise nur aus tierschutzrechtlichen Gründen gestattet werden. Der Fahrer hat ein Bußgeld von 140 Euro zu erwarten. Gegen die Transportfirma wird durch das zuständige Veterinär- sowie Gewerbeaufsichtsamt ermittelt.

3254 - Pkw-Brand in Garage

Schmiechen - Am gestrigen Montag (12,12.2022) kam es gegen 22:45 Uhr in Unterbergen zu einem Pkw-Brand. Der Geschädigte hat ein neu erworbenes Ladegerät am Abend an seinen BMW X 5 angeschlossen, der in einer freistehenden Garage abgestellt war. Neben diesem stand ein Seat Ibiza. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts geriet der BMW in Brand. Die Mutter des Geschädigten wurde durch zwei laute Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Der BMW brannte komplett aus. Die Garage selbst sowie auch der danebenstehende Seat wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde durch Feuerwehrkräfte gelöscht, verletzt wurde niemand. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen.

3255 - Führerschein abgegeben und heimgefahren

Wemding OT Amerbach - Doppelt dreist verhielt sich um die Mittagszeit am 12.12.2022 ein 20-jähriger Oettinger. Nicht nur, dass dieser um 12.15 Uhr am Kreuter Berg verbotswidrig sein Smartphone am Steuer benutzte. Die folgende Kontrolle einer Streife der PI Donauwörther zur Ahndung dieses Verstoßes brachte ein weiteres Delikt zu Tage. Der Grund, warum der 20-jährige Autofahrer den Beamten bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte war recht simpel: er hatte diesen direkt zuvor im Landratsamt Donau-Ries abgegeben. Ihm war nämlich rechtskräftig wegen Fahren unter Drogeneinfluss die Fahrerlaubnis entzogen worden. Direkt nach der Führerscheinabgabe setzte sich der Mann dann allerdings wieder ans Steuer und fuhr nach Hause - bis die Fahrt in Amerbach dann endete. Die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis waren die polizeilichen Folgen.