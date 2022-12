KEMPTEN. Ein 19-Jähriger bedrohte am Dienstagmorgen um 07.00 Uhr die Kassiererin in einem Lebensmittelmarkt in der Salzstraße mit einem langen Küchenmesser, ließ sich 200 EUR in bar aushändigen und flüchtete sodann.

Den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Kempten und einer Unterstützungseinheit der Bereitschaftspolizei, die zufällig vor Ort waren, fiel ca. 10 Minuten später am Residenzplatz ein Mann auf, der mit dem Rad unterwegs war. Er versuchte zu flüchten und sich einer Kontrolle zu entziehen, was ihm aber nicht gelang. Dabei handelte es sich um den Täter des Raubüberfalles. Er führte in einer Tasche das verwendete Küchenmesser, die Tatbeute sowie die Jacke und die Maske mit sich, die er bei der Tat getragen hatte.

Die Kassiererin blieb unverletzt, hat aber einen Schock erlitten.

Der 19-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Diese folgte dem Antrag, woraufhin der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

(KPI Kempten, DG)

