WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wachswarenfachgeschäft ein und entwendeten Bargeld von rund 200 Euro. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen über die Haustüre Zutritt zu einem Mehrparteienhaus am Schmalzmarkt und brachen eine Türe zu dem Verkaufsraum eines Kerzengeschäfts auf. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schubladen und Schränke nach Beute. Mit Bargeld in Höhe von rund 200 Euro traten die Einbrecher im Anschluss wieder ihre Flucht an. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet Personen, die zum Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.