HAFENLOHR, LKR. MAIN-SPESSART. Nach dem Auffinden eines verstorbenen Fahrradfahrers im Bereich der Neuen Mainbrücke am Morgen des 02. Dezember 2022 liegt das Obduktionsergebnis inzwischen vor. Demzufolge war der Mann eines natürlichen Todes verstorben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei daher zweifelsfrei aus.

Wie bereits berichtet, war an dem besagten Freitagmorgen die Mitteilung eines Passanten eingegangen, der an der Unterführung der Neuen Mainbrücke einen bewusstlosen Mann neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden hatte. Ein Notarzt konnte in der Folge nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen.

Mit den Ermittlungen in dem Fall war die Polizeiinspektion Marktheidenfeld betraut. Da zunächst unklar war, wie der Mann zu Tode gekommen ist, ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg die Obduktion des Leichnams an. Diese wurde am vergangenen Freitag in den Räumen der Rechtsmedizin durchgeführt. Durch das nun vorliegende Obduktionsergebnis bestätigt sich der Verdacht, dass der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache und nicht an den Unfallfolgen verstorben ist.