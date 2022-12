NEUSES/KRONACH. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden aus einem Geschäft neben der Bundesstraße 303 drei Motocross-Motorräder gestohlen. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von zirka 2 Uhr bis 5.30 Uhr am Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen eines Motorradhändlers im Ortsteil Neuses. Die Täter brachen in das Geschäft in der Unteren Bamberger Straße ein und stahlen dort drei Motorräder. Bei den Krädern handelt es sich um ein Serienfahrzeug und zwei selbstgebaute Einzelstücke der Marke „TM Racing“. Alle drei Motorräder sind in den Grundfarben Blau und Weiß lackiert und in Rennoptik gehalten. Die Diebe schoben die drei Motocross-Maschinen aus dem Geschäft und luden sie in einen 200 Meter entfernt geparkten Transporter. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Unteren Bamberger Straße in Neuses Bereich Bundesstraße 303 verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.