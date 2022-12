LICHTENFELS. Am späten Sonntagabend kam es in Lichtenfels zu einem Fahrzeugbrand. Zwei weitere Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.

In den Sonntagabendstunden wurde gegen 22 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Goldbergstraße mitgeteilt. Die Flammen griffen schnell auf den daneben geparkten Audi über. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitze beschädigt, ehe die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Der Sachschaden befindet sich weit jenseits der 10.000 Euro Marke.

Die Kriminalpolizei Coburg prüft im Rahmen der Ermittlungen auch einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Brandfällen in der Umgebung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 09561/645-0 zu melden.