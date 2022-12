CADOLZBURG. (1497) Am Montagabend (12.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Gegen 19:15 Uhr bemerkte eine Zeugin den Schein von Taschenlampen in einem Anwesen im Ludwig-Thoma-Weg und verständigte die Polizei.

Bei Eintreffen einer Streife waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Sie gelangten nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich über die Terrassentür in das Haus und durchsuchten dort diverse Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und prüft Zusammenhänge zu einem weiteren Einbruch (Meldung 1495). Darüber hinaus werden Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl