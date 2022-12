1953. Verkehrsunfall mit Lkw; eine Person verstorben – Obersendling

Am Montag, 12.12.2022, gegen 06:00, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau mit einem MAN Lkw auf der Höglwörther Straße in Fahrtrichtung der Boschetsrieder Straße. Er querte die dortige Kreuzung zur Boschetsrieder Straße, um auf die Drygalski-Allee zu fahren.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 54-Jährige vermutlich eine internistische Erkrankung und kam aus diesem Grund linksseitig von der Fahrbahn der Drygalski-Allee ab. Im weiteren Verlauf fuhr er mit seinem Lkw gegen einen Lichtmast und kam aufgrund dessen zum Stehen.

Unbeteiligte Zeugen und hinzugerufene Polizeibeamte hatten den 54-Jährgen aus seinem Fahrerhaus geborgen und begannen vor Ort mit einer Reanimation. Durch den eingetroffenen Rettungsdienst wurde er unter weiterer Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Der Gesamtsachschaden am Lkw und am Lichtmast wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1954. Pkw prallt gegen Leitplanke – Fürstenried

Am Montag, 12.12.2022, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Boschetsrieder Straße in Richtung der A 95.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 42-Jährige aufgrund einer internistischen Erkrankung die Kontrolle über den Pkw, wodurch er rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke geriet. In der weiteren Folge des Zusammenstoßes wurde sein Pkw über alle drei Fahrstreifen der Fahrbahn in seiner Richtung linksseitig gelenkt. Er kollidierte daraufhin auf dem dortigen Grünstreifen mit zwei Lichtmasten. Sein Fahrzeug stoppte kurz darauf auf der Gegenfahrbahn der Boschetsrieder Straße.

Auf dieser befanden sich zum selben Zeitpunkt ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw und eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw. Beide kollidierten mit dem auf ihrer Fahrbahn geratenen Mercedes des 42-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden größere Sachschäden, so dass diese von der Unfallstelle geschleppt werden mussten. Die Leitplanke wurde leicht und die Lichtmasten total beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Boschetsrieder Straße in beide Fahrtrichtungen für knapp drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1955. Betrug zum Nachteil einer Firma – Landkreis München

Am Donnerstag, 08.12.2022, wurde ein Mitarbeiter einer Elektronikfirma im Landkreis München von einem ihm unbekannten Mann vormittags angerufen. Dieser gab sich als Geschäftsführer der Muttergesellschaft der Elektronikfirma mit Sitz in Japan aus. Da der Anrufer dabei die tatsächliche Rufnummer der Muttergesellschaft nutzte, ging der Mitarbeiter davon aus, dass es sich um den tatsächlichen Geschäftsführer handelt.

Der Täter gab im weiteren Gespräch eine für den Mitarbeiter nachvollziehbare Geschichte an, in welcher finanzielle Unterstützung durch die Firma im Landkreis München benötigt würde. Dem Mitarbeiter wurden während des Telefonats eine Kontoadresse genannt, an die Gelder im Wert von mehreren Hunderttausend Euro überwiesen werden sollten. Dies veranlasste der Mitarbeiter ungleich über die Buchhaltung der Firma.

Erst im Nachhinein kamen dem Mitarbeiter Zweifel. Aus diesem Grund begab er sich zur Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) und erstattete Anzeige. Die sachbearbeitenden Beamten informierten umgehend das Kommissariat 77 (Wirtschaftskriminalität) aufgenommen, welches über Interpol (Financial Crime Unit) eine Sicherstellung der Vermögenswerte im Empfängerland veranlassten. Durch das schnelle Handeln des Kommissariats 77 konnte die Überweisung noch vor Gutschrift auf dem Empfängerkonto angehalten werden.

Das Kommissariat 77 führt die weiteren Ermittlungen speziell über den Täter und die tatsächliche Rufnummer von diesem.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor der Betrugsmasche des sogenannten „CEO-Fraud“. Unbekannte Täter geben sich, nach Sammlung jeglicher Art von Information über das anzugreifende Unternehmen, als Geschäftsführer (CEO) des Unternehmens aus und veranlassen eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter zum Transfer eines größeren Geldbetrages auf in- oder ausländische Konten.

Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel über E-Mail. Diese wird durch den Täter verfälscht, sodass sie beim Mitarbeiter des Unternehmens den Eindruck erweckt, als würde es sich um den CEO des Unternehmens handeln. Durch teils geschickten Einsatz der folgenden Faktoren gelangen die Täter so immer noch an teils erhebliche Geldbeträge:

Bezugnahme auf vorherige Kommunikation

Einsatz von angeblichem Zeitdruck und Dringlichkeit

Herausstellen der Wichtigkeit des angeschriebenen Mitarbeiters

Begründung der Vertraulichkeit innerhalb des Unternehmens

Autorität und Befugnis des vermeintlichen CEO werden eingesetzt

Wichtige Tipps gegen den „CEO-Fraud“:

Achten Sie darauf, welche Informationen über Ihr Unternehmen öffentlich sind bzw. wo und was Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrem Unternehmen publizieren!

Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des beschriebenen Phänomens!

Führen Sie klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen ein!

Bei ungewöhnlichen und gewöhnlichen Zahlungseingängen sollten, vor Veranlassung der Zahlung, folgende Schritte durchgeführt werden: Überprüfen der E-Mails auf Absenderadresse und korrekte Schreibweise Verifizieren der Zahlungsaufforderung durch Rückruf bei der Geschäftsleitung oder Kontrollinstanz

Im Falle einer Überweisung schnellstmögliche Kontaktaufnahme mit der Bank und der örtlich zuständigen Polizei.

1956. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Lkw; drei Personen verletzt – Schwabing

Am Montag, 12.12.2022, gegen 09.10 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Bus der Linie 53 auf der Schwere-Reiter-Straße stadteinwärts. Hierfür nutzte er den Sonderfahrstreifen für Linienbusse und Straßenbahnen.

Zeitgleich fuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Kaiserslautern mit einem Daimler Pkw ebenfalls auf der Schwere-Reiter-Straße stadteinwärts. Der 46-Jährige beabsichtigte an der Kreuzung zur Ackermannstraße nach links in diese abzubiegen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierten bei diesem Abbiegevorgang der Linienbus und der Lkw. Die Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Durch die abrupte Bremsung des Linienbusses stürzten allerdings drei Fahrgäste in diesem. Dabei verletzten sich ein 61-Jähriger und eine 58-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) leicht und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde ebenfalls leicht verletzt und ambulant vor Ort versorgt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Trambahnverkehr beeinträchtigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1957. Sturz mit Kleinkraftrad; eine Person verletzt – Obersendling

Am Montag, 12.12.2022, gegen 16:45 Uhr, fuhr eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Kleinkraftrad auf der Lochhamer Straße in Richtung der Wolfratshauser Straße. Auf Höhe der Hausnummer 67 wollte sie einem entgegenkommenden Pkw Vorrang gewähren. Dabei rutschte sie aufgrund der schneeglatten Fahrbahn aus und stürzte zu Boden.

Die 41-Jährige verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kleinkraftrad wurde beschädigt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1958. Brand an einem Pkw – Laim

Am Freitag, 09.12.2022, gegen 16:30 Uhr, befand sich ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Dienstfahrzeug auf der Schrobenhausener Straße. Dort stellte er einen geparkten Mercedes Pkw fest, welcher im Bereich der Windschutzscheibe brannte.

Der 60-Jährige konnte den Brand mittels mitgeführten Feuerlöschers eigenständig löschen. Im Nachgang verständigte er die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schrobenhausener Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.