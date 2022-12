BAYREUTH. Unbekannte haben sich Zutritt zu einer Firma verschafft. Sie entwendeten Bargeld und Gegenstände im vierstelligen Bereich.

In der Zeit von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Firmengelände an der Feuerwache eingedrungen. Nachdem sie den Maschendrahtzaun überwunden hatten, brachen sie die Hintertür der Firma auf. Sie durchwühlten verschiedene Büros und entwendeten anschließend unterschiedlichste Gegenstände. Neben Bargeld zählten auch Arbeitsgeräte und Kupferrohre zum Diebesgut. Der Gesamtwert befindet sich im vierstelligen Bereich. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von circa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.