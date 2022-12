KEMPTEN. Beamte der Polizeiinspektion Kempten kontrollierten am Abend des 09.12.2022 in der Mariaberger Straße einen 27-Jährigen, der sich nach Mitteilung widerrechtlich auf einem Grundstück aufhielt. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte und auch bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirkte, wurde er zur Klärung seiner Identität zur Dienststelle verbracht. Dagegen leistete er Widerstand, er musste gefesselt werden. Dennoch versuchte der 27-Jährige einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Gürtelholster zu entreißen, was die Polizisten durch Anwendung von körperlichem Zwang unterbanden. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten und äußerte sich dahingehend, dass er einen der Polizeibeamten erschießen wollte.

Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes und versuchten Totschlags unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen. Durch die weiteren Ermittlungen konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der 27-Jährige am 10.12.2022 beim zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete. Der 27-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(KPI Kempten, DG)