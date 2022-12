ECHING, LKR. LANDSHUT. Am 02.12.2022 haben Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eine 89-jährige Frau mit schweren Verletzungen in ihrem Einfamilienhaus vorgefunden.

Als dringend tatverdächtig galt ihr 33-jähriger Pfleger, der sich vergangenen Mittwoch bei der Bundespolizei in Regensburg den Behörden stellte und sich seitdem in Untersuchungshaft befindet. Am Wochenende ist die 89-jährige Frau in einem Krankenhaus verstorben.

Die gestern (12.12.2022) beim Institut für Rechtsmedizin der Universität München durchgeführte Obduktion hat ergaben, dass erhebliche Gewalteinwirkung, u. a. gegen den Kopf der Frau, todesursächlich war.

Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut wegen Totschlags dauern an.