BAD HINDELANG. Zum Vollbrand einer ausgebauten Holzhütte kam es am Montagmittag in der Nähe der Grenzwiesbahn in Oberjoch.

Gegen 11:40 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Allgäu eine Rauchentwicklung mitgeteilt. Nach Anfahrt der Einsatzkräfte stellten diese den Vollbrand der etwa 50m oberhalb der B308 gelegenen Hütte fest. Personen sowie angrenzende Gebäude der Bergbahnen waren nicht in Gefahr.

Im Löscheinsatz waren etwa Kräfte der Feuerwehren Oberjoch, Unterjoch und Bad Hindelang.

Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Die ersten Ermittlungen tätigten Beamte der Polizeiinspektion Sonthofen. Die weiteren Ermittlungen nach der Brandursache übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten.

(KPI Kempten, DG)

