KÖßLARN. LKRS. PASSAU. Am Montag, den 12.12.2022, gegen 17:20 Uhr ereignete sich in Thanham bei Kößlarn ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Mann war mit seinem dreirädrigen Kfz, Piaggio, APE aus Enthof kommend unterwegs in Richtung Neugertsham. An einer Kreuzung wollte dieser die Straße geradeaus queren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts mit ihrem Pkw kommenden 28-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der 33-jährige Mann aus seinem Fahrzeug geschleudert. Durch seine schweren Verletzungen verstarb dieser noch an der Unfallörtlichkeit. Die Fahrerin des Pkw wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000€.

An der Unfallörtlichkeit waren die freiwilligen Feuerwehren Kößlarn, Rotthalmünster und Thanham mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bad Griesbach, Tel. 08532 9606-0