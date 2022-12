ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG. Drei sich naheliegende Wohnhäuser sind in den vergangenen Tagen von einem oder mehreren Einbrechern heimgesucht worden. Vieles deutet darauf hin, dass die Fälle in Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Einbruch in Einfamilienhaus in Neuer Straße

Nach einer zweiwöchigen Urlaubsreise bemerkte eine Bewohnerin am vergangenen Samstag, dass in ihr Einfamilienhaus in der Neuen Straße eingebrochen worden war. Der Täter hatte offenbar eine Terrassentür gewaltsam geöffnet, um ins Innere des Anwesens zu gelangen. Er entwendete Schmuck im Wert von etwa 300 Euro und hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte.

Nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen könnte der Einbruch am 04. Dezember 2022 verübt worden sein. Eine Überwachungskamera hatte an dem besagten Abend eine verdächtige Person aufgezeichnet, die sich kurz vor 18.00 Uhr am Tatortanwesen aufgehalten hatte. Die Person trug Handschuhe und war dem Sachstand nach mit einer langen Hose und einem Kapuzenpullover bekleidet.

Terrassentür in Oswald-Kunzemann-Straße hält Einbruchsversuch stand

In der Oswald-Kunzemann-Straße machte sich ein Unbekannter ebenfalls an einer Terrassentür eines Wohnhauses zu schaffen. Sie hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand und der Täter gelangte nicht ins Innere. Entwendet wurde nichts. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. In diesem Fall kann der Tatzeitraum auf Mittwoch, 30. November 2022, bis Dienstag, 06. Dezember 2022, eingegrenzt werden.

Weiterer Einbruch in Wohnhaus in der Ludwig-Seufert-Straße

Im Zeitraum zwischen dem 02. und dem 09. Dezember 2022 drang ein Unbekannter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Seufert-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden verschiedene Schmuckstücke und möglicherweise auch Bargeld entwendet. Der Gesamtbeuteschaden ist bislang noch unklar. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Tatzusammenhang wahrscheinlich - Kripo sucht Zeugen

Aufgrund der Tatortnähe und der Tatzeiträume geht die Kripo Würzburg davon aus, dass die Einbrüche in Zusammenhang stehen. Um weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen, hoffen die Beamten nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in den fraglichen Tatzeiträumen etwas beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist möglicherweise auf die verdächtige Person aufmerksam geworden, die am Abend des 04. Dezember von einer Überwachungskamera in der Neuen Straße aufgezeichnet wurde?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.