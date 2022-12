REGENSBURG. Am Freitagabend, 9. Dezember 2022, wurden im Bereich Weichs mehrere Hakenkreuze im öffentlichen Bereich geschmiert. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei eine Person mitgeteilt, die gerade dabei war, im Bereich der Holzgartenstraße Hakenkreuze zu sprühen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Person verlief bislang ergebnislos. Die Polizeistreifen konnten jedoch insgesamt sechs mit Hakenkreuzen beschmierte Schilder beziehungsweise Wände feststellen. Vier davon befanden sich in der Frankenstraße, hinzu kamen je eines in der Holzgarten- sowie Nußbergerstraße. Die Kriminalpolizei Regensburg hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Wer in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.