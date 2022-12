Landsberg am Lech, 12.12.2022

Am Samstag, 10.12.2022 gerieten in Landsberg zwei Mülltonnen aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 23.20 Uhr teilte ein Anwohner der Einsatzzentrale den Brand zweier Mülltonnen auf einem Wohnanwesen in der Pössinger Straße mit. Die Tonnen standen direkt an der Hausfassade des Einfamilienhauses und wurden durch das Feuer komplett zerstört. Durch die Flammenentwicklung entstanden in der Folge Verrußungen und Abplatzungen des Putzes an der Hauswand.

Bei Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte glimmte die Brandstelle lediglich noch, da sie zuvor durch Zeugen mit Hilfe von Schnee gelöscht worden war.

Zudem wurde festgestellt, dass bei zwei vor dem Anwesen der 47-jährigen Geschädigten abgestellten Pkws die Heckscheiben durch unbekannte Tatverdächtige eingeschlagen wurden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen und bittet Personen, die am späten Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer: 08141-612-0 zu melden.