1951. Diebstahl aus Lagerraum; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Obersendling

Am Sonntag, 11.12.2022, gegen 20:30 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion 29 (Forstenried), wie sich zwei männliche Personen Zugang zu einem Containerplatz eines Elektronikfachmarktes in der Drygalski-Allee verschafften.

Im weiteren Verlauf konnten die beiden Tatverdächtigen durch die eingesetzten Kräfte an den Containern angetroffen werden. Zudem befand sich ein von den beiden genutztes Fahrzeug, Mercedes-Kleintransporter, in der Nähe. In diesem wurden mehrere unverpackte Elektrogeräte festgestellt, für welche die beiden Tatverdächtigen, ein 51-Jähriger und ein 30-Jähriger (beide mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) keine Eigentumsnachweise bringen konnten.

Das Fahrzeug mitsamt den Elektrogeräten wurden sichergestellt und in die polizeiliche Verwahrstelle abgeschleppt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen besonders schweren Diebstahls angezeigt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden beide entlassen.

Das Kommissariat 63 (Diebstahlsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.