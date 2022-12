RUMÄNIEN. BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Nachmittag des 23. Februar 2022 überfiel ein maskierter Mann einen Senior vor einem Geldinstitut am Marienplatz und raubte von diesem einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein Tatverdächtiger wurde nun in Rumänien festgenommen.

Wie seitens der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bereits am 24.02.2022 berichtet wurde, kam es am Mittwoch, den 23. Februar 2022, zwischen 14:20 und 14:30 Uhr zu einem Raubdelikt in Bad Aibling. Ein 89-jähriger Mann hob bei einem Kreditinstitut am Marienplatz in Bad Aibling einen dreistelligen Bargeldbetrag ab und wurde dabei von einem zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Tatverdächtigen beobachtet.

Der Tatverdächtige folgte daraufhin dem Geschädigten vor den Eingang der Bank und sprach ihn nach Kleingeld an. Schließlich wurde dem Geschädigten unter Gewaltanwendung das Geld entwendet.

Nun meldet die Kriminalpolizei Rosenheim einen Fahndungserfolg.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte bereits kurz nach der Tat ein 48-jähriger rumänischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Über die sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim wurde für den Tatverdächtigen ein europäischer Haftbefehl erwirkt.

Der 48-Jährige wurde schließlich am 19.11.2022 in Rumänien durch die dortige Polizei festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde inzwischen nach Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein. Nun wird er sich der deutschen Gerichtsbarkeit stellen müssen.

Weiterhin überprüft die Kriminalpolizei, ob der Tatverdächtige auch für andere Diebstahlsdelikte in Frage kommt.