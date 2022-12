ECKENTAL / HEROLDSBERG. (1492) Über das vergangene Wochenende (09.12.2022 – 11.12.2022) ereigneten sich zwei Einbrüche in Eckental und Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Am Freitagnachmittag (09.12.2022) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der Günthersbühler Straße in Eckental. Aus dem Haus entwendeten sie unter anderem Schmuck und weitere Wertgegenstände in einem fünfstelligen Gesamtwert.

Im Zeitraum von Samstag (10.12.2022) 09:45 Uhr bis Sonntag (11.12.2022) 17:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Spechtweg in Heroldsberg ein. Auch hier wurden Schmuck und Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe entwendet.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen in dem Zusammenhang auch, ob für beide Fälle ein und dieselben Täter verantwortlich sein könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112- 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Marc Siegl