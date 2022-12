ROSENHEIM. In den frühen Morgenstunden brachen Unbekannte am Samstag, 10. Dezember 2022, bei einem Gebrauchtwagenhändler in Rosenheim ein und entwendeten neben Fahrzeugunterlagen und -schlüsseln auch einen Pkw vom Hof des Händlers. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag (10.12.2022) in den frühen Morgenstunden zwischen 04.20 und 04.35 Uhr bei einem Gebrauchtwagenhändler in der Oberaustraße in Rosenheim einen Bürocontainer auf, verwüsteten drinnen alles und entwendeten Fahrzeugdokumente und -schlüssel. Zudem waren zunächst zwei Kraftfahrzeuge VW T5 vom Hof des Händlers verschwunden. Während eines der Fahrzeuge am Samstagmorgen auf einem Parkplatz in der Nähe des Tatortes wieder gefunden wurde, blieb das zweite Fahrzeug, ein älterer VW-Bus T5, verschwunden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) führten für die Kripo Rosenheim die Tatbestandsaufnahme und die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt in dem Fall inzwischen das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat K2 der Kripo Rosenheim. Dabei bittet die Kripo auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im besagten Tatzeitraum – Samstagmorgen zwischen 04.00 und 05.00 Uhr - im Umfeld des Tatorts in der Oberaustraße 8 verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.