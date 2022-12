Puchheim, Lkrs. Fürstenfeldbruck, 12.12.2022

Am Sonntag, 11.12.2022, geriet in Puchheim ein Gartenhaus in Brand. Da die Flammen auch auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen, entstand enormer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18.49 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzleitstelle den Brand eines Geräteschuppens im Garten eines Anwesens im Gröbenbachweg mit.

Drei Personen zogen sich beim Versuch, das Feuer zu löschen eine Rauchgasvergiftung zu. Zudem erlitt eine weitere Person leichte Verbrennungen. Alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht und dort behandelt.

Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über, beschädigten die Hausfassade und zerstörten fast den kompletten Dachstuhl.

Die Feuerwehren Puchheim, Gröbenzell und Olching waren für die Löscharbeiten mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit einem niedrigen 6-stelligen Betrag beziffert.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen und werden im Laufe des heutigen Tages den Brandort begutachten. Auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher keine Hinweise.