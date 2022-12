WEßLING, OT Hochstadt Lkr. Starnberg - Wie berichtet, kam es am Freitag den 09.12.2022 in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einer Schreinerei im Weßlinger Ortsteil Hochstadt zu dem die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen hat.

Gegen 03:10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin zufällig, dass aus dem Dach der Schreinerei in Hochstadt Rauch aufstieg und verständigte sofort die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Dachstuhl des mehrstöckigen Gebäudes komplett in Flammen. Einem Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren gelang es erst nach mehreren Stunden den Brand vollständig zu löschen. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000.000 Euro.

Am 09.12.2022 wurde durch die Brandermittler der Kripo Fürstenfeldbruck eine erste Brandortuntersuchung durchgeführt. Aus offensichtlichen Statikproblemen konnte zwar noch nicht die gesamte Brandstelle begangen werden, jedoch zeichnet sich gemäß Erscheinungsbild der Brandzehrungen als wahrscheinlichste Brandentstehungsstelle der Dachstuhlbereich im Umfeld des Kamins ab. Nach bisherigen Erkenntnissen erscheint eine Vorsatztat als eher unwahrscheinlich. Eine weitere Brandortuntersuchung ist in dieser Woche vorgesehen.