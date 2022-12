HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend starb eine Autofahrerin im Krankenhaus. Eine weitere Beteiligte erlitt Verletzungen.

Gegen 17.30 Uhr fuhr die 75-Jährige mit ihrem Fiat die Maximilianstraße in Richtung Hirschaid entlang. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie vor dem Kreisverkehr in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 64-jährigen Mercedesfahrerin zusammen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte Fahrerin. Unter laufender Reanimation transportierten Angehörige des Rettungsdienstes sie daraufhin in ein Krankenhaus. Trotz sofortiger medizinischer Betreuung starb die 75-Jährige in dem Klinikum.

Die 64-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste ebenfalls in einem Klinikum medizinisch versorgt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam eine Sachverständige an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Bamberg-Land bei der Klärung der Unfallursache.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle bis zirka 21 Uhr gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.