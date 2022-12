KIRCHANSCHÖRING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagabend 10.12.2022, brach in dem Wohnzimmer eines Wohnhauses in Kirchanschöring ein Brand aus und verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mindestens 50.000 €. Nun ermittelt die Kripo Traunstein nach der Brandursache.

Am 10.12.2022, gegen 20:30 Uhr, wurde aus einem Wohnhaus in der Birkenstraße in Kirchanschöring ein Zimmerbrand gemeldet. Die Kirchanschöringer sowie Fridolfinger Feuerwehren wurden daraufhin alarmiert und an den Brandort entsandt.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden, jedoch wurde das betroffene Wohnhaus so stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass es über Nacht nicht mehr betreten werden konnte. Die Brandleider kamen bei Angehörigen unter.

Glücklicherweise befanden sich alle Bewohner außerhalb des Gebäudes und blieben folglich unverletzt. Leider verstarb der im Haus zurückgebliebene Hund.

Mit einem großen Aufgebot waren die Feuerwehrkräfte im Einsatz sowie weitere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Laufen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr führten Beamte der Polizeiinspektion Laufen die ersten Maßnahmen an der Brandörtlichkeit durch. Am Folgetag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die polizeilichen Untersuchungen. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein geführt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können.

Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es aktuell keine.

Nach erster Schätzung der Kripo liegt der Sachschaden bei mindestens 50.000 €.