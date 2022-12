1941. Fußgänger nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Kirchtrudering

- siehe Medieninformation vom 22.11.2022, Nr. 1833

Wie bereits berichtet, hielt sich am Montag, 21.11.2022, gegen 06:30 Uhr, ein 48-jähriger Fußgänger an einer Bushaltestelle des Schatzbogens auf, bevor er unvermittelt auf die Fahrbahn trat und dort mit dem Pkw, Mercedes, eines 46-jährigen Münchners zusammenstieß.

Der Fußgänger wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt.

Am Freitag, 09.12.2022, verstarb der 48-Jährige nun an den Folgen seiner Verletzungen in einem örtlichen Klinikum.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1942. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern – Maxvorstadt

Am Freitag, 09.12.2022, gegen 01:30 Uhr, befuhren ein 32-jähriger und ein 48-jähriger Münchner mit ihren Fahrrädern die Ludwigstraße in Richtung Hofgarten. Auf Höhe des Oskar-von-Miller-Rings kam es aus bislang nicht geklärten Gründen zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der 32-Jährige Schmerzen am Ellenbogen zuzog und der 48-Jährige Schürfwunden erlitt.

Das Fahrrad des 32-Jährigen hatte keine sichtlichen Beschädigungen. Das Vorderrad des 48-Jährigen wurde verbogen.

Beide Radfahrer waren alkoholisiert.

Gegen sie wurde Anzeige erstattet aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1943. Fahrradfahrerin kollidiert mit Trambahn – Pasing

Am Samstag, 10.12.2022, gegen 16:00 Uhr, wollte eine 52-jährige Frau mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad, Pegasus, die Agnes-Bernauer-Straße auf Höhe Hausnummer 163 überqueren. Dabei übersah sie die in Richtung Laimer Platz fahrende Trambahn der Linie 19, die durch einen 49-jährigen Berufsfahrer geführt wurde.

Der Trambahnfahrer versuchte durch akustische Warnsignale auf sich aufmerksam zu machen, konnte eine Kollision mit der Radfahrerin jedoch trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß mit der Straßenbahn erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum gebracht.

Der 49-jährige Fahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt.

An der Trambahn entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Fahrrad der 52-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die Trambahnlinie war durch die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizeiinspektion München.

1944. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer – eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, den 10.12.2022, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw, Seat, die Von-der-Tann-Straße in Richtung Franz-Josef-Strauß-Ring auf Höhe der Prinzregentenstraße ordnete sich der Mann auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein und kam aufgrund des für ihn geltenden Rotlichts der Ampelanlage zum Halten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg entlang des Prinz-Carl-Palais-Brunnens und beabsichtigte, den Franz-Josef-Strauß-Ring auf Höhe der Prinzregentenstraße zu überqueren.

Der 28-jähriger Pkw-Fahrer orientierte sich derweil an der auf Grünlicht wechselnden Ampel für Linksabbieger. Folglich setzte er seine Fahrt bei Rotlicht fort. Im Bereich der Radwegefurt des Kreuzungsbereichs der Von-der-Tann-Straße/Franz-Josef-Strauß-Ring kam es zum Zusammenstoß mit dem 29-jährigen Fahrradfahrer, der bei für ihn geltendem Grünlicht die Fahrbahn querte.

Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer. Er musste durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An Fahrrad und Auto entstand jeweils leichter Sachschaden. Durch die Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizeiinspektion München übernommen.

1945. Zwei Fälle des organisierten Callcenterbetrugs, sog. Schockanrufe – Taufkirchen und Neuhausen

Fall 1: Taufkirchen

Am Freitag, 09.12.2022, erhielt eine 80-jährige Münchnerin zwischen 17:00 und 18:00 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Arztes, der ihr mitteilte, dass ihr Sohn aufgrund einer Corona-Erkrankung im Klinikum liege. Er sei momentan nicht ansprechbar und bräuchte wichtige Medikamente, wovon eines mehrere Tausend Euro kosten würde. Ohne die Medikamente würde er die Nacht vermutlich nicht überleben.

Die Rentnerin gab an, dass sie zu Hause lediglich einen Bargeldbestand von ca. Zehntausend Euro hätte. Sie vereinbarte mit dem Anrufer, das Geld verpackt in einen Umschlag an ihrer Wohnanschrift an einen „Herrn Schwarz“ zu übergeben.

Der Betrug wurde der 80-Jährigen erst bewusst, als kurz nach der Übergabe ihr Sohn wohlbehalten zu Besuch kam.

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 160 cm bis 165 cm klein, bekleidet mit einer schwarzen Strickmütze, einem schwarzen Anorak und schwarzer Hose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kirschenstraße/Lindenring/Köglweg (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 – AG Phänomene –, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2: Neuhausen

Am Donnerstag, 08.12.2022, rief gegen 09:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter bei einer 78-jährigen Frau mit Wohnsitz in München an und gab sich als Bankangestellter aus. Er teilte der Pensionistin mit, dass von ihrem Konto mehrere Echtzeitüberweisungen getätigt wurden. Unter dem Vorwand, die vermeintlichen Überweisungen zu stornieren, forderte der unbekannte Täter die Frau auf, über ihre Bank-App die Rücküberweisungen zu bestätigen. Dadurch, dass die 78-Jähige der Aufforderung nachkam, entstand ihr ein Buchungsminus von mehreren Zehntausend Euro. Einige Stunden später erkannte sie den Betrug und verständigte die Polizei.

In beiden Fällen führt die die AG Phänomene der Münchner Polizei die Ermittlungen fort.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1946. Betrug durch Nachricht über Messengerdienst – Isarvorstadt

Zwischen dem 07.12.2022, Dienstag, 14:30 Uhr, und dem 08.12.2022, Donnerstag, 11:00 Uhr, erhielt eine 80-jährige Frau mit Wohnsitz in München mehrere Nachrichten auf ihr Mobiltelefon, in denen sich ein bislang unbekannter Täter als ihr Sohn ausgab.

Er schrieb, dringend Geld zu benötigen.

In Folge überwies die Seniorin mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 76 (Betrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Tätigen Sie keine Überweisung nur aufgrund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

1947. Zwei Fälle des Trickdiebstahls durch falschen Handwerker – Ramersdorf und Au

Fall 1: Ramersdorf

Am Dienstag, 06.12.2022, klingelten zwei bislang unbekannte Täter gegen 11:00 Uhr bei einem über 80-jährigen Ehepaar in der Balanstraße. Unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung des Paares.

Während sich einer der Täter mit der Frau in die Küche begab, versuchte der zweite Täter, den Ehemann in ein anderes Zimmer zu schicken, während er selbst im Wohnzimmer mehrere Schubladen öffnete und durchsuchte.

Der Rentner konnte den Mann bei diesen Handlungen beobachten und verwies die Täter daraufhin seiner Wohnung. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass die Männer mit erbeutetem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt entkamen.

Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst verspätet und verständigte am 08.12.2022, Donnerstag, die Polizei über den Notruf 110.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, ca. 180 cm bis 185 cm groß, 35 Jahre, sprachen gebrochen Deutsch.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Balanstraße, Kagererstraße, Chiemgaustraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2: Au

Am Freitag, 09.12.2022, gegen 10:30 Uhr, öffnete ein 80-jähriger Münchner einem vermeintlichen Handwerker auf Klingeln die Türe seiner Wohnung.

Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, verschaffte sich der dem Pensionisten unbekannte Mann Zutritt zu Küche und Bad.

Es ist anzunehmen, dass ein zweiter Täter die Zeit, in der der Pensionist in die Überprüfung der Wasserhähne involviert wurde, nutzte, um ebenfalls in die Wohnung zu gelangen.

Nach Beendigung der „Arbeiten“ konnte der 80-Jährige hören, wie sich der vermeintliche Handwerker im Treppenhaus unterhielt.

Erst am Folgetag stellte er fest, dass aus einem Geldbeutel, der sich im Wohnzimmerschrank befand, mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet wurden.

Der 80-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion 21 (Au).

Der „Handwerker“ wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 165 cm klein, 40 Jahre, kräftig, trug eine Brille und einen Oberlippenbart, bekleidet mit Handschuhen, Winterjacke, rotem Pullover, dunkler Hose, dunklen Schuhen. Um seinen Hals hing eine Ausweiskarte und er führte ein Prüfgerät mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Regerplatz, Regerstraße, Welfenstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

1948. Diebstahl aus Geldautomaten – Oberschleißheim

Die 30-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Mittenheimer Straße stellte am Freitag, 09.12.2022, gegen 06:30 Uhr, fest, dass ein im Kassenbereich des Ladens befindlicher Geldautomat zerstört wurde.

Im Rahmen einer umfangreichen Spurensicherung durch die Kriminalpolizei München konnte festgestellt werden, dass der oder die unbekannten Täter über den Toilettenbereich des Supermarktes in die Ladenzeile gelangt sein müssen, wo sie außerhalb der Geschäftszeiten den Geldautomaten gewaltsam angingen und die darin befindlichen Geldkassetten leerten.

Die Täter entkamen unerkannt mit einer Beute von mehreren Zehntausend Euro Bargeld.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mittenheimer Straße / S-Bahnhof Oberschleißheim (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1949. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Altstadt

Am Samstag, 10.12.2022, gegen 03:00 Uhr, teilte ein Angestellter eines Restaurants in der Altstadt der Polizei über den Notruf mit, dass sich bei ihm ein männlicher Gast mit einer Pistole aufhalten würde.

Aufgrund fehlender weiterer Hinweise traten zunächst zivile Beamte innerhalb der Lokalität mit dem Mitteiler in Kontakt.

Uniformierte Beamte konnten schließlich vor der Gaststätte einen 21-jährigen Mann ausmachen, auf den die Personenbeschreibung zutraf, die der Angestellte abgegeben hatte. Eine Waffe wurde bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person nicht aufgefunden.

Kurze Zeit später meldete ein unbeteiligter Zeuge den eingesetzten Kräften, dass er eine schwarze Pistole auf einer Sitzgelegenheit in dem Lokal gefunden hatte. Ein zu der Waffe gehörendes, gefülltes Magazin befand sich daneben.

Im Anschluss meldeten sich außerdem ein 30-jähriger Mann und seine 29-jährige Frau, die mit eben dieser Pistole von dem zuvor kontrollierten 21-Jährigen aus einem verbalen Streit heraus bedroht worden waren.

Weder das Pärchen noch unbeteiligte Gäste wurden verletzt.

Bei der Pistole handelt es sich um eine Schreckschusswaffe. Deren Erwerb und Besitz ist ab 18 Jahren erlaubnisfrei. In der Öffentlichkeit geführt werden darf sie jedoch nur in Verbindung mit einem Waffenschein. Diesen konnte der 21-Jährige nicht vorweisen.

Gegen den Münchner wurde Anzeige aufgrund eines Vergehens nach dem Waffengesetz erstattet als auch aufgrund Bedrohung und Beleidigung.

Er wurde nach erfolgter Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion aus entlassen.

An dem Einsatz waren 17 Streifen beteiligt.

Warum es zu der Auseinandersetzung mit dem Pärchen kam und was der Grund für den 21-Jährigen war, eine Schreckschusswaffe mit sich zu führen, sind u.a. Bestandteile der weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 24 (Körperverletzung, Waffenrecht) übernommen hat.