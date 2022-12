MARKTGRAITZ, LKR. LICHTENFELS. Samstagnachmittag meldete der Bürgermeister der Gemeinde einen bereits erloschenen Brand in einem Klassenzimmer in einer Schule. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.

Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagnachmittag, 14 Uhr, entflammte aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einem Klassenzimmer in Grundschule in der Schulstraße. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, waren die Flammen bereits von alleine erloschen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.