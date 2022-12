EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. In den frühen Morgenstunden des dritten Advents kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 4 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale über den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße ein. Glücklicherweise gelang es den über 100 eingesetzten Rettungskräften die Bewohner rechtzeitig aus dem Gebäude zu holen. Eine Mieterin erlitt wegen der Rauchentwicklung leichte Atemprobleme und musste vom Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Bürgermeister Herr Reißenweber kam an die Brandstätte und kümmerte sich, für die Dauer des Löscheinsatzes, um die Unterbringung der Hausbewohner in einer Turnhalle in Frohnlach.

Die Feuerwehr hatte den Kellerbrand zügig gelöscht. In wie weit die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, konnte aufgrund des starken Rauches noch nicht abgeschätzt werden. Zudem muss die Stromversorgung des Mehrfamilienhauses wieder hergestellt werden. Der Brandschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo in Coburg zu melden.