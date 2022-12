LAUF A.D.PEGNITZ. (1490) Am Freitagnachmittag (09.12.2022) brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Lauf a. d. Pegnitz ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.



Die noch unbekannten Täter gelangten im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 20:15 Uhr offenbar über eine aufgehebelte Terrassentür in das Innere des Hauses am Hirschanger. Hier machten sie Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro - unter anderem in Form von Goldschmuck und weiteren Wertgegenständen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch und leitete erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Marc Siegl