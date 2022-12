NÜRNBERG. (1488) Wie bereits mit Meldung 1480 vom 08.12.2022 berichtet, ereignete sich am Donnerstagnachmittag (08.12.2022) im Nürnberger Stadtteil St. Peter ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin, bei dem eine Frau tödliche Verletzungen erlitt. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen.

Wie berichtet, war die 61-jährige Frau gegen 14:40 Uhr auf dem Radweg der Regensburger Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Ein ebenfalls auf der Regensburger Straße in gleicher Richtung fahrender Lkw wollte kurz hinter der Kreuzung zur Hainstraße in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei kam es aus noch nicht endgültig geklärter Ursache zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Verkehrspolizei Nürnberger hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von einem Gutachter unterstützt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl