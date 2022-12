BAMBERG. Am frühen Donnerstagabend kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Personen im Ankerzentrum in der Nähe des Volksparks in Bamberg.

Gegen 19 Uhr des gestrigen Donnerstags kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung im Erlenweg zu einem größeren Polizeieinsatz. Auf dem dortigen Unterkunftsgelände gerieten zwei größere Personengruppen unterschiedlicher Nationalitäten aneinander und lieferten sich eine handfeste Auseinandersetzung. Ergebnis des Vorfalls waren zumindest sieben leicht bis mittelschwer verletzte Personen sowie mehrere beschädigte, teils gänzlich zerstörte Einrichtungsgegenstände. Mehrere angeforderte Rettungsdienstbesatzungen mussten die Streitenden im Anschluss medizinisch versorgen. Mit Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie der umliegenden Dienststellen gelang es der Bamberger Polizei die Situation vor Ort zu beruhigen.

Der Auslöser für die Schlägerei steht bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei fest. Die Ermittlungen wegen der in Frage kommenden Straftaten werden durch die Kriminalpolizei Bamberg geführt.