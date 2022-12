NEU-ULM. Am gestrigen Donnerstagmittag kam es in Bellenberg zu einem versuchten Anrufbetrug. Durch geschicktes handeln des Opfers gelang die Täterfestnahme einer Geldabholerin.

Der Fall

Gegen 11:30 Uhr erhielt eine 63-Jährige einen Anruf auf ihrem Haustelefon. Der unbekannte, männliche Gesprächspartner gab sich als Angehöriger der Kriminalpolizei aus und täuschte gegenüber der Geschädigten vor, ihr Sohn habe einen schweren Autounfall verursacht und sei infolgedessen festgenommen worden. Die Kaution wurde laut Angaben des falschen Polizeibeamten auf 125.000 Euro festgesetzt. Nur durch die Zahlung dieses Betrags könne eine Haftstrafe verhindert werden, so der Anrufer weiter. Die Geschädigte erkannte die Betrugsmasche sofort und lies durch ihren Ehemann den Polizeinotruf verständigen, während sie selbst das Gespräch am Laufen hielt und sich als zahlungswillige Mutter ausgab, die eine Inhaftierung ihres Sohnes um jeden Preis verhindern wolle. Die nichtsahnende Täterschaft entsandte daraufhin eine 18-jährige Geldabholerin, die in Summe 16.000 Euro in Form diverser Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld direkt bei der Wohnanschrift der Geschädigten entgegennehmen sollte. Im Rahmen der Übergabe gelang Kräften der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm sowie der zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm schlussendlich die Festnahme der Täterin. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde diese bereits dem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, der aufgrund dringenden Tatverdachts Untersuchungshaft anordnete. Die Täterin muss sich nun wegen Betrugs verantworten.

Das Phänomen

Diese sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Die Schadenssummen

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ereigneten sich dieses Jahr bereits 27 erfolgreiche Enkeltrick-/Schockanrufe. Dabei erbeuteten die Täter eine Gesamtsumme von rund 1,4 Millionen Euro.

Die Hinweise

Die Polizei gibt Ihnen nachfolgende Tipps:

Polizisten, Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Seien Sie bei solchen Forderungen also misstrauisch und beenden Sie das Telefonat.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

(KPI Neu-Ulm)

