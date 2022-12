REGENSBURG. Die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses nutzte ein unbekannter Einbrecher in den letzten Tagen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Sonntag, 4. Dezember, und Donnerstag, 8. Dezember, brach eine unbekannte Person in ein Reiheneckhaus in der Eichendorffstraße in Regenburg ein. Über ein Kellefenster verschaffte sich die Person Zutritt zum Gebäude und entwendete daraus eine Spielkonsole, einen Laptop und ein Smartphone. Der Beuteschaden dürfte in dreistelliger-, der Gebäudeschaden in vierstelliger Höhe liegen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise. Wie man sein Haus schützt findet man unter www.k-einbruch.de . Dort findet man auch den Kontakt zu Beratern der örtlichen Kriminalpolizei.