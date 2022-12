Der 40-jährige Frank Weiberg wurde letztmals am 21. November in Elsenfeld gesehen und hat zudem sämtliche soziale Kontakte abgebrochen. Es ist zwischenzeitlich nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.



Herr Weiberg kann wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß

110 Kilogramm

Vollbart mit grauem Haaransatz

Kurze schwarze Haare mit grauem Haaransatz an den Seiten

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Obernburger Polizei unter 06022/6290 entgegen.