1934. Verkehrsunfall zwischen Polizeidienstfahrzeug auf Einsatzfahrt und Pkw; zwei Personen verletzt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 17:40 Uhr, fuhren ein 24-jähriger Polizeibeamter und eine 20-jährige Polizeibeamtin als Beifahrerin mit einem BMW Polizeidienstfahrzeug auf der St.-Veit-Straße. Sie waren auf Einsatzfahrt und hatten Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz München mit einem BMW Pkw und hielt zunächst an, um die Polizei durchfahren zu lassen. Als die Polizeibeamten an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhren, bog die 33-Jährige plötzlich nach links ab, um in eine Tiefgarage einzufahren.

Der 24-Jährige konnte durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit der linken hinteren Seite des Fahrzeugs der 33-Jährigen.

Der 24-Jährige und die 20-Jährige wurden verletzt. Die 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1935. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; vier Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in Österreich mit einen BMW Pkw auf der Goethestraße in Richtung Landwehrstraße.

Zur selben Zeit fuhr ein 63-jähriger Busfahrer mit einem Mercedes Linienbus in die gleiche Richtung.

Als der 56-Jährige einen Lkw überholen wollte, fuhr er auf den linken Sonderfahrstreifen. Der 63-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte dem BMW.

Durch die Notbremsung verletzten sich vier der insgesamt ca. 50 Fahrgäste. Eine 38-Jährige und eine 52-Jährige wurden leicht verletzt. Eine 79-Jährige und eine 59-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrgäste kommen aus München.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1936. Größerer Polizeieinsatz nach Verkehrskontrolle – Ludwigsfeld

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 18.45 Uhr, fiel einer Streife in der Kristallstraße Ecke Diamantstraße ein Pkw auf, der während der Fahrt über ein Display an der Heckscheibe politik- und gesellschaftskritische Botschaften abspielte.

Aus diesem Grund wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer des Pkw, ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München, verhielt sich im weiteren Verlauf unkooperativ und verweigerte ein Gespräch mit den Polizeibeamten.

Der 44-Jährige gab an, eine Schusswaffe im Fahrzeug zu transportieren. Eine daraufhin erfolgte Recherche ergab, dass der Fahrzeugführer legal im Besitz von Schusswaffen sein durfte. In Anbetracht dessen, dass sich der 44-Jährige unkooperativ verhielt, wurden mehrere Streifen hinzugezogen. Den Polizeibeamten gelang es den Fahrer aus dem Fahrzeug zu dirigieren und im Anschluss zu durchsuchen. Im Rahmen dessen fiel auf, dass der 44-Jährige die Kontrollsituation und vor allem das gesprochene Wort mit seinem Mobiltelefon aufgezeichnet hatte.

Die Durchsuchung seines Fahrzeuges ergab, dass er eine Kurzwaffe in einem Waffenkoffer transportierte und die dazugehörige Munition. Weiterhin wurde ein Beil aufgefunden.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 44-Jährige entlassen. Ihn erwarten Anzeigen bezüglich der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, verkehrsrechtliche Verstöße und Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens, welche im Rahmen seiner Bildschirmausstrahlung festgestellt wurden. Sämtliche Gegenstände, wie sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Sein Pkw wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

1937. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Kleinhadern

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 05:55 Uhr, wurde ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München von seinem 24-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht, weshalb er den Notruf der Polizei anrief und somit einen Großeinsatz auslöste.

Aufgrund der Gefährdungslage wurde der 24-Jährige durch Spezialkräfte der Münchner Polizei festgenommen. Er wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

1938. Einbruch in Gewerbeobjekt – Neuaubing

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 07.12.2022, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 08.12.2022, 08:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Gewerbeobjekt.

Im Rahmen des Einbruchs wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Gegenstände entwendet. Des Weiteren wurden Zugangstüren aufgehebelt und versperrte Schränke aufgebrochen. Zum Abtransport des Diebesguts wurden vermutlich vorgefundene Kartonagen verwendet. Unter Mitnahme der Tatbeute entfernten sich die Täter vermutlich über den Betretungsweg.

Der Beuteschaden, bestehend aus elektronischen Geräten, Bargeld und diversen Gegenständen, beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, kräftige Statur, helle Hautfarbe; gelbe Mütze, dunkle Jacke, helles Oberteil, heller Schal, dunkle Stoffhose, dunkle Lederschuhe, Brille mit dunklem Rahmen, schwarze Handschuhe

Täter 2:

Männlich, schlank, helle Hautfarbe; schwarze Mütze, dunkle Winterjacke, grauer Schal, dunkles Oberteil, Jeans, dunkle Turnschuhe mit weißen Streifen, Brille, schwarze Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Anton-Böck-Straße und Clarita-Bernhard-Straße (Neuaubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1939. Einbruch in Einfamilienhaus – Oberhaching

Am Donnerstag, 08.12.2022, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, war ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München außer Haus unterwegs. Bei der Heimkehr stellte er fest, dass seine Haustür von innen verriegelt war, so dass diese nur mit Hilfe eines Schraubendrehers geöffnet werden konnte.

Im Inneren des Hauses konnte er feststellen, dass eingebrochen wurde. Hierbei hatten ein oder mehrere unbekannte Täter das Küchenfenster aufgehebelt, einige Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Im Anschluss verließen der oder die Täter vermutlich über den Betretungsweg wieder das Haus in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sauerlacher Straße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1940. Raubdelikt – Pasing

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 21:50 Uhr, verließ ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß den Pasinger Bahnhof.

Nach ca. 200 Metern traten zwei unbekannte Täter an ihn heran. Einer der Täter drückte ihn dabei an eine Hauswand und fragte nach dem Inhalt seiner Taschen. Der 18-Jährige widersprach zunächst, ließ sich jedoch dann unter Androhung von Schlägen durchsuchen. Einer der Täter entwendete daraufhin das Mobiltelefon aus der Jackentasche und fragte nach dem Entsperrcode. Der 18-Jährige weigerte sich, so dass der Haupttäter ihn nun ins Gesicht schlug.

Etwa 100 Meter entfernt von dem Geschehen parkte ein Passant mit seinem Pkw ein, woraufhin der 18-Jährige nach Hilfe schrie. Aufgrund dessen ließen die Täter von ihn ab und flüchteten mit dem Mobiltelefon zu Fuß zurück in Richtung Pasinger Bahnhof.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17-19 Jahre alt, 180-190 cm groß, dunkelbraune Haare, braun-graue Augen, dünne Statur, südländische Erscheinung, sprach mit ausländischem Akzent; schwarzes Basecap, schwarzer Schlauchschal ins Gesicht gezogen, schwarze Softshelljacke, schwarze Hose, Handschuhe mit Rillen

Täter 2:

Männlich, 20-22 Jahre alt, 170 cm groß, Vollbart mit auffälligem Bartstreifen senkrecht unter der Unterlippe zum Kinn hin, breites Gesicht; weißes Basecap, schwarze Softshelljacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Pasinger Bahnhofes (Nordseite) und Carossastraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.