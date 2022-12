HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Land gelang es, mehrere Einbrüche der jüngsten Vergangenheit einem 28-Jährigen zuordnen, der auf frischer Tat bei einem Gartenhausaufbruch angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Polizei sucht nun nach Eigentümer von verschiedenem Diebesgut.

Am 01.12.2022, meldete ein Anwohner gegen 04:25 Uhr bei der Polizei einen Einbruch in ein Gartenhaus im Steinweg. Ein vorerst Unbekannter hatte sich auf dem Wohnanwesen gewaltsam Zugang zu einem Gartenhaus verschafft und daraus ein hochwertiges E-Bike entwendet. Er führte ein weiteres gestohlenes Fahrrad mit sich und startete beim Erblicken der hinzugerufenen Polizeistreifen sofort einen Fluchtversuch. Der Tatverdächtige hielt sich in einem Gebüsch versteckt, konnte aber von den Beamten entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 29-Jährigen wurde weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt, welches nach bisherigen Ermittlungen teilweise aus zurückliegenden Einbrüchen und Diebstählen aus Stadt und Landkreis stammen dürfte. Darunter auch ein Pocket-Bike sowie eine E-Gitarre mitsamt Verstärker, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden können. Darüber hinaus war der Mann offenbar im Besitz einer kleineren Menge Marihuana. Der Beuteschaden dürfte sich in sämtlichen Fällen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet nun Personen, denen jüngst ein Pocket- Bike oder eine E-Gitarre samt Verstärker entwendet wurde, sich telefonisch unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.