PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Am späten Donnerstagabend brach in einem Einfamilienhaus in Pegnitz ein Feuer aus. Der 83-jährige Hausbewohner starb noch in seiner Wohnung.

Gegen 21 Uhr bemerkten Anwohner einen Zimmerbrand in der Kellerstraße. Das Feuer breitete sich schnell im betroffenen Zimmer aus. Durch die beherzte Reaktion der Ersthelfer, sowie dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr, konnte der Brand zwar rasch unter Kontrolle gebracht werden, für den Hausbewohner kam die Hilfe jedoch bereits zu spät.

Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Hintergründe sind derzeit unklar. Insbesondere die Frage nach der Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth.

Der eingetretene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.