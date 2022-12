MÖHRENDORF. (1482) Am Donnerstagnachmittag (08.12.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Möhrendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich Unbekannte vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Über einen Entwendungsschaden ist derzeit noch nichts bekannt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 200 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl