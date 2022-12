NEUFAHRN I. NB., LKR. LANDSHUT. Nachdem am Mittwoch, 07.12.2022, in Neufahrn ein 64-Jähriger Mann tot in einem Einfamilienhaus von den Einsatzkräften aufgefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Landshut einen einstweiligen Unterbringungsbefehl beantragt.

Die 64-jährige Ehefrau wurde gestern (08.12.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München vorgeführt, der den Unterbringungsbefehl wegen Mordes erlassen hat. Die Frau wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Veröffentlicht: 09.12.2022, 09.50 Uhr