KEMPTEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bietet derzeit im 14-tägigen Rhythmus dienstags von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr die kostenlose Vortragsreihe „Sicher im Alltag und mit Sicherheit gut unterwegs“ in Kooperation mit der VHS Kempten an. Am Dienstag, den 13.12.2022 folgt ein Vortrag zum Thema „Trickdiebstahl – Gefahren an der Haustüre und unterwegs“.

Trickdiebstahl – Gefahren an der Haustüre und unterwegs

Ein falscher Auftrag für handwerkliche Arbeiten, eine falsch verstandene Geste der Hilfsbereitschaft, eine Nachlässigkeit beim Einkaufen. Das Repertoire von Trickdieben, um an Ihr Geld und Ihre Wertsachen zu gelangen, ist fast unüberschaubar. Schützen Sie sich und Ihre Angehörigen.

Referent: Seniorenberater Günter Drewke

Veranstaltungsort und -zeit

VHS Kempten

Dienstag, 13.12.2022, 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr

Zimmer 102, 1. Obergeschoss

Bodmanstraße 2, 87435 Kempten

Eintritt frei!

Ansprechpartner

Tanja Molocher, Kriminalhauptkommissarin und

Petra Tebel, Kriminaloberkommissarin

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Auf der Breite 17

87439 Kempten

Telefonnummer 0831/9909- 1312 oder 1315

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).