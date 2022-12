Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Am Donnerstag, den 24. November 2022, soll ein Mann in der Nähe des Röhrensees versucht haben, eine 23-jährige Frau zu vergewaltigen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hatte daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen sitzt ein Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagabend, den 24. November 2022, saß die junge Frau auf einer Parkbank am Fußweg von der Birkenstraße zum Röhrensee in Bayreuth. Um kurz vor 20 Uhr soll ein Mann zunächst versucht haben, ihr das Handy aus der Hand zu reißen, bevor er der Bayreutherin die Hose herunterriss. Die 23-Jährige wehrte sich und schrie laut um Hilfe, sodass der zunächst Unbekannte von ihr abließ und flüchtete.

Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und deren anschließende Auswertung führten nun zu einem 20-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Bayreuth. Der junge Mann wurde am Mittwoch, den 30. November 2022, vorläufig festgenommen und am Donnerstag, den 01. Dezember 2022, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den 20-Jährigen, der sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt befindet und sich unter anderem wegen sexueller Nötigung strafrechtlich verantworten muss.