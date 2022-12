GILCHING, Lkr. Starnberg - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration eine organisatorische Anpassung für die Polizeiinspektionen Germering und Gauting geplant. Die Gemeinde Gilching wird ab 1. Januar 2023 von der Polizeiinspektion Gauting betreut.

Die Polizeiinspektion Germering zählt vergleichsweise zu einer der höher belasteten Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Sie hat bislang neben umfangreicheren Teilen des Landkreises Fürstenfeldbruck mit der Gemeinde Gilching auch einen nördlichen Teil des Starnberger Landkreises betreut. Zum 01.01.2023 wird dies die Polizeiinspektion Gauting übernehmen und dehnt damit ihren Dienstbereich bis an die nördliche Landkreisgrenze aus.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord möchte damit die Belastung für die Germeringer Polizei weiter an die durchschnittliche Auslastung der anderen Dienststellen angleichen. Im selben Zuge kann sich die Germeringer Polizei mit ihren Beamtinnen und Beamten noch enger auf den neuen Kernbereich ihrer Zuständigkeit im Landkreis Fürstenfeldbruck konzentrieren.

Die Polizeiinspektion Gauting wird vom Programm „Die Bayerische Polizei 2025“ in personeller Hinsicht profitieren. So erhält die Dienststelle ab 01.01.2023 in einem fortlaufenden Prozess erste personelle Verstärkung. Vor diesem Hintergrund vergrößert sie mit der Gemeinde Gilching auch ihren Zuständigkeitsbereich. Hierdurch werden die über 19.000 Gilchinger Bürgerinnen und Bürger neben der Gemeindeverwaltung Gilching und dem zuständigen Starnberger Landratsamt auch schlüssig von einer Polizeidienststelle im Landkreis Starnberg betreut.



Bürgerinnen und Bürger können für die Anzeigenerstattung oder sonstige polizeiliche Belange grundsätzlich jede bayerische Polizeidienststelle aufsuchen. Die damit zusammenhängende Bearbeitung, die Einsatzabwicklung sowie die Streifentätigkeit werden ab Januar 2023 jedoch für den Gemeindebereich Gilching von der Polizeiinspektion Gauting übernommen.

Neben dem einheitlichen bekannten Polizeinotruf 110 für Notfälle ist die Polizeiinspektion Gauting für allgemeine Belange unter der Rufnummer 0 89 / 8 93 13 30 erreichbar.