PASSAU. Am gestrigen Mittwochmorgen (07.12.2022) konnten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau am Parkplatz Hammerbach an der A3 in Fahrtrichtung Österreich eine herrenlose Tasche auffinden. In dieser befand sich eine größere Menge Marihuana.

Gegen 07:30 Uhr konnten die Fahnder die Tasche abgestellt am Parkplatz feststellen. Bei genauer Durchsicht stellten sie fest, dass sich darin rund 600 Gramm abgepacktes Marihuana befand. Die Tasche wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tasche machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Passau unter der Telefonnummer 0851 9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.12.2022, 14:28 Uhr