3225 – Mit Verwandtschaftstrick per SMS und Whats-App erfolgreich

Neusäß – Gestern Nachmittag erhielt eine Anfang 50-Jährige eine SMS. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus, der eine neue Handynummer habe, weil sein altes Mobiltelefon defekt sei. Im weiteren Chatverlauf bat der vermeintliche Sohn um Überweisung von rund 2.000 Euro für eine dringend zu begleichende Rechnung. Die Geschädigte ließ sich darauf ein und tätigte die Überweisung per Echtzeit. Im Anschluss forderte der „Sohn“ nochmals rund 1.800 Euro, auch diese Überweisung wurde von der Angerufenen getätigt. Als der falsche Sohn dann aber auch noch angab, dass die Überweisung fehlerhaft war, wurde die Geschädigte misstrauisch und rief ihren echten Sohn an, woraufhin der Betrug aufflog. Ob und inwieweit die Geschädigte die Überweisungen noch rückgängig machen kann, wird derzeit bankintern noch abgeklärt.



Bereich Wertingen – Ähnlich erging es einer Mitte 60-Jährigen, die über Whats-App die Nachricht erhielt: „Hallo Mama, hier ist deine Tochter…. Habe mein Handy verloren und eine neue Nummer…, kannst du mir bitte dringend eine Rechnung überweisen…..“ In der Annahme tatsächlich mit ihrer Tochter zu chatten, überwies sie über 2000 Euro per Echtzeit an eine mittelhessische Volksbank. Da dies im ersten Anlauf offenbar nicht funktionierte, teilte die vermeintliche Tochter eine weitere Bankverbindung einer Online-Bank mit. Nach dem diesmal erfolgreichen Geldtransfer bemerkte die Geschädigte die Betrugsmasche und erstattete Anzeige.

Wie man sich vor derartigen Betrügereien schützen und diese schon im Vorfeld erkennen kann: www.polizei-beratung.de

3226 – Einbrüche in gewerbliche Objekte

Pöttmes – Offenbar in der Nacht vom 6./7.12.2022 (Di./Mi.) wurde in eine Handelsfirma „Am Galgenfeld“ eingebrochen. Nachdem die Täter zunächst über einen Maschendrahtzaun auf das Grundstück gelangten, öffneten sie gewaltsam eine Nebentüre und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie nahezu sämtliche Büroräume, Schränke und Schubladen. Außerdem öffneten sie gewaltsam einen vorgefundenen kleinen Tresor und entwendeten daraus einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Der von ihnen hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf die doppelte Summe. Aufgrund des Spurenbildes ist von mindestens zwei Tätern auszugehen.



Mutmaßlich dieselben Täter versuchten dann auch noch in eine weitere Firma in unmittelbarer Nähe einzudringen, scheiterten jedoch an der Eingangstüre. Hier entstand lediglich Sachschaden, allerdings im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen.

3227 - Arbeiter bei Sturz vom Dach schwer verletzt

Gessertshausen - Ein schwerer Betriebsunfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch (07.12.2022) gegen 07:50 Uhr auf einer Baustelle in der Eichenstraße. Ein 18-jähriger Hilfsarbeiter war über die Dachluke eines Toskana-Hauses auf das Dach gestiegen um Installationsarbeiten für eine Solaranlage durchzuführen. Dabei rutschte er auf der einzig nicht eingerüsteten Seite ab und stürzte zunächst sechs Meter tief auf ein Vordach und von diesem nochmals ca. drei Meter auf eine auf dem Kiesbett liegende Holzpalette. Der junge Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Dort wurde er an der Hand und der Wirbelsäule operiert. Lebensgefahr bestand nicht.