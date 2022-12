Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, war ein 25-jähriger Regensburger im Bereich der Diskotheken im Obermünsterviertel unterwegs. Gegen 5 Uhr sei er nach dem Feiern in einem Durchgang zwischen dem St.-Peters-Weg und der Obermünsterstraße von fünf ihm unbekannten Männern angesprochen worden. Im weiteren Verlauf sei er zu Boden gebracht und seiner umgehängten Bauchtasche beraubt worden. Die Täter flüchteten mit der Tasche, in der sich ein niedriger Bargeldbetrag und persönliche Dokumente befanden, in unbekannte Richtung. Der Vorgang wurde erst am späten Nachmittag bei der Regensburger Polizei gemeldet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.