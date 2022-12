Am Dienstag, 06.12.2022, befanden sich eine 28-Jährige und eine 48-Jährige (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) in Büroräumen im Bereich des Helene-Mayer-Rings. Gegen 11:00 Uhr bemerkten sie, dass ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München an einem geöffneten Fenster eines gegenüberliegenden Gebäudes sexuelle Handlungen an sich vornahm und während dessen Blickkontakt zu ihnen suchte.

Die beiden Frauen verständigten die Polizei, welche den 22-Jährigen wenig später vorläufig festnahmen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.